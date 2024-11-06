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Trump seçim zaferi konuşmasında rakibini de unutmadı: Kamala kovuldun

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Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump seçim zaferi konuşmasında yenilgiye uğrattığı Kamala Harris'i de unutmadı. Trump sonuçların netleşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan ortadan kaybolan Harris için "Kamala kovuldun" ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAMALA AÇIKLAMA YAPMADAN ORTADAN KAYBOLDU

Seçim zaferi sonrası açıklama yapmadan bir anda ortadan kaybolan rakibi Kamala Harris'i de unutmayan Trump dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KOVULDUN, ÇIK ORADAN"

Trump "Ayağa kalkmalısın ve Kamala'nın en kötü başkan yardımcısı olduğunu söylemelisin. Kamala, sen kovuldun, çık oradan" dedi.

Trump seçim zaferi konuşmasında rakibini de unutmadı: Kamala kovuldun
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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