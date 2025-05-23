Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takasının tamamlandığını duyurdu. 2 ülke, İstanbul'da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından Rusya- Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.

"KISA SÜRE İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Trump paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.

MEDINSKIY: BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR ESİR TAKASI YAPILACAK

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, "Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak" sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Türkiye olmasa yada kilicdaroglu gibi niye ukraynayi desteklemiyoruz gibisinden gitsek ortada durmasak yine başımıza bela alcaktik İç ne kadar kötüyse dış politika o kadar iyi

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Haber YorumlarıErsin Ekin:

herseye burnunu sokmasan olmaz turp

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