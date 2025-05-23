Trump, Rusya-Ukrayna Arasında Büyük Esir Takası Tamamlandığını Açıkladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığ açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu, daha büyük bir gelişmenin habercisi olabilir mi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya heyetleri geçen hafta İstanbul'da 3 yılın ardından ilk kez Türkiye arabuluculuğunda doğrudan bir araya gelmişti. Görüşmelerin en somut sonucu, her iki tarafın biner savaş esirini karşılıklı olarak serbest bırakmayı kabul etmesi olmuştu.