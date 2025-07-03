Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek

Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme sona erdi. Putin, görüşmede Trump'a Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederken; Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donald Trump ile görüşmesinde Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederken; Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve sona erdi. Edinilen bilgiye göre Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.

PUTİN: HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Vladimir Putin'in görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği ifade edilirken;Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda anlaştığını belirtti.

1 SAAT SÜRDÜ

İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, görüşmede ayrıca Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.

ABD UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATINI DURDURDU

Öte yandan ikili arasındaki görüşme ABD'nin Ukrayna'ya belirli silah sevkiyatlarını tamamen durdurduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından gerçekleşti.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yapılması planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatlarını durdurma kararı almıştı. Pentagon'un yürüttüğü inceleme sonucunda, bu mühimmatların gönderilmesinin "ABD çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" askıya alındığı bildirmişti.

MACRON İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2022'den bu yana ilk kez Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin gündeminde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki durum yer almıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Problemin büyüğü Rusya ile Azerbaycan arasında göstere göstere geliyor ..

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Bunlar cok sey konusuyo ama aciklamiyolar rusya savasta irana destek vermedi bos kınamalarla gecistirdiler abd rusyaya ukraynada yol verdi israil de rus üslerini suriyede asla vurmazdı bunlar mutlaka ortak bir payda da buluşuyolar.

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