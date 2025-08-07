Trump, Putin ile Yakın Zamanda Görüşme İhtimalini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda, Rusya- Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini kaydeden Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini aktardı. Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap verdi.

Trump, Putin'in tavrı nedeniyle daha önce hayal kırıklığına uğradığını da ifade etti.