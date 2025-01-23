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Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

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Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı bitirme çağrısı yapan Trump'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu oluştuğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Rusya, Trump yönetimini Biden'ın Ukrayna konusundaki hatalarını düzeltmeye çağırdı.

TRUMP'A, BIDEN DÖNEMİNDEKİ HATALARI DÜZELT ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, "Biden yönetiminin Ukrayna konusunda hatalar yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Biden'ın, bu hataları ABD'yi temsilen yaptığına işaret etti.

Zaharova, ülke adına yapılan hataların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve argümanları Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu oluştuğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

NATO GÜÇLERİNİN UKRAYNA'YA MÜDAHALESİ

Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ihtimaline ilişkin olarak da bu konuda herhangi bir temasın olmadığını kaydetti.

NATO'nun, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerine değinen Zaharova, "Baltık Denizi'ndeki durumu dikkatle takip ederek, NATO ülkelerine ait gemilerin durumu kötüye kullanması durumunda gerekli şekilde yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Mariya Zaharova, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "NATO güçlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, gerginliğin kontrol edilemez şekilde artmasına yol açabilir. Bu, Rusya için kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Moskof haklı

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