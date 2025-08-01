Trump, Özel Temsilcisini Rusya'ya Gönderdi

ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail'den sonra Rusya'ya gideceğini söyledi. Trump, "Rusya'ya gidiyor, inanın ya da inanmayın" ifadesini kullandı.

Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirten Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik devam eden saldırılarını 'iğrenç' olarak nitelendirdi.