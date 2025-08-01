Trump, Özel Temsilcisini Rusya'ya Gönderdi

Trump, Özel Temsilcisini Rusya'ya Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail'den sonra Rusya'ya gideceğini söyledi. Trump, "Rusya'ya gidiyor, inanın ya da inanmayın" ifadesini kullandı.

Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirten Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik devam eden saldırılarını 'iğrenç' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Tüfek ve tavşan kostümüyle metroya bindi! İşin aslı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu

Şizofreni teşhisi konuldu! Ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.