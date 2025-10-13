Trump'nın sözleri bir anda gündem oldu! 'Aranızda sevmediklerim var' derken kimleri kastetti?

Hamas ve İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış ve ateşkes planında anlaşmasının ardından dünya liderleri Mısır'da bir araya geldi.

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenecek Gazze zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideri zirve için Mısır'a geldi. Liderler daha sonra Gazze için niyet beyanına imza attı. En önde sadece ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Katar Emiri'nin olması dikkat çekti.

TRUMP: İMKANSIZ DENİLENİ YAPTIK

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenen Gazze'de ateşkes ve barış zirvesinde dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Trump açıklamasında "Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Donald Trump'ın konuşmasındaMısır'daki Gazze zirvesine katılan liderlere yönelik "Aranızda sevmediklerim var" sözlerini sarf ederken; söz konusu ifadeleriyle kimleri kast ettiği merak konusu oldu.

MACRON VE SANCHEZ'E SERT ELEŞTİRİLER

Zirveye 20'den fazla ülkenin lideri katıldı. Liderler arasında Trump'ın zaman zaman sert eleştirilerle hedef aldığı isimler de bulunuyor.

Trump daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u NATO'yu "beyin ölümü gerçekleşmiş" olarak nitelendirmesi üzerine,"kaba ve saygısız" olmakla eleştirmişti. Trump, Macron'u bir G7 zirvesinden erken ayrılışıyla ilgili bir iddia üzerine "tanıtım arayan" olmakla da suçlamış ve "Ya kasten ya da değil, Emmanuel her zaman yanlış anlar" demişti.

Trump ayrıca Macron'un o sırada Washington'a gidiş sebebini (İran ve İsrail arasında ateşkes sağlamak için olduğu iddiasını) yanlış bildiğini belirtmişti.

Macron'un yanı sıra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de birçok kez Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Trump, NATO ülkelerinin askeri harcamalarını artırmaları gerektiğini savunurken, Sánchez'in bu konuya yeterince önem vermediğini ifade etmişti.

Trump, sosyalist ve soldan yana politikaları benimseyen Sánchez'i ülkenin genel olarak daha kötü yönetilmesine neden olacağını konusunda da hedef almıştı.

MAHMUD ABBAS'I MI KASTETTİ?

Zirvede Trump'ın daha önce eleştirilerine maruz kalan bir diğer lider ise Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas oldu. Trump, daha önce Mahmud Abbas'ı İsrail ile barış müzakerelerine yönelik tutumunu eleştirerek, Filistin yönetiminin barış çabalarına yeterince katkıda bulunmadığını iddia etmişti.

Trump ayrıca Abbas yönetiminin terörle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemediği ve bazı maddi yardımların terörizmi destekleyici faaliyetlere kullanılabileceğini de söylemişti.