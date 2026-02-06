Haberler

Trump'tan 'New START Anlaşması' açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, mevcut New START Anlaşması'nın uzatılmasını istemediğini belirterek, daha iyi müzakere edilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile New START Anlaşması'nı uzatmak yerine yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New START anlaşmasıyla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, mevcut anlaşmanın, ABD için kötü müzakere edilmiş bir anlaşma olduğunu kaydederek, Amerikan ordusunu nükleer silahlar da dahil birçok açıdan güçlendirdiğini belirtti. Trump, "ABD tarafından kötü bir şekilde müzakere edilen ve ağır bir şekilde ihlal edilen New START anlaşmasını uzatmak yerine, nükleer uzmanlarımızı, gelecekte uzun süre geçerli olabilecek yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalıştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
