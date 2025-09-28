Haberler

Trump, Netanyahu ile Gazze Anlaşmasını Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Gazze konusunda anlaşma umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek. Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
