Trump: 'NATO'yu Kurtaran Benim'
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda NATO'nun önemini vurgulayarak, 'NATO'yu kurtaran benim' dedi. Trump, bu ifadeyle NATO'ya yaptığı katkıları öne çıkararak, askeri ittifakın güçlü bir konumda olduğunu iddia etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya