Trump: 'NATO'yu Kurtaran Benim'

Trump: 'NATO'yu Kurtaran Benim'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda NATO'nun önemini vurgulayarak, 'NATO'yu kurtaran benim' dedi. Trump, bu ifadeyle NATO'ya yaptığı katkıları öne çıkararak, askeri ittifakın güçlü bir konumda olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'yu kurtaran benim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından NATO ile ilgili paylaşımda bulundu. Trump, "NATO'yu kurtaran benim" ifadesini kullandı.

