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Trump: ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebilirim

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47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin ödeneklerini ödememesi durumunda ittifaktan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve ocak ayında resmen görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.

Bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında konuşan Trump, NATO üyesi olan diğer ülkelerin ödeneklerini ödemeleri gerektiğini dile getirdi.

Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor

"ÖDENEKLERİNİ VERMEK ZORUNDALAR"

Trump, devamında "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.

NATO ÖDENEĞİ

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin ittifaka maddi katkıda bulunmaları ve gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcama şartını yerine getirmeleri gerekiyor.

Trump: ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebilirim
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler
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ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadık:

Chpnin heykelleri ve konseleri bütçelerinin yüzde 15 den fazla .

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

suriyede heykeller yikildi insaAllah darisi basimiza

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

inşallah

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

2. Dünya savaşında Avrupa devletleri birbirine girmiş maddı ve manevi büyük kayıplar vermiştiler, o dönem bunu fırsata çevirmeye çalışmayan Ortadoğulu aptal devletler yatmış akşama kadar göbeklerini kaşımışlardı. Sonra o devletler yaralarını sardı, bitik ekonomilerini düzeltmek için nerde petrol ve altın zengini Arap devletleri var üstlerine çöktüler. Bazen Araplardan nefrt ediyorum.

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