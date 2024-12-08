Trump: ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebilirim

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve ocak ayında resmen görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.

Bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında konuşan Trump, NATO üyesi olan diğer ülkelerin ödeneklerini ödemeleri gerektiğini dile getirdi.

"ÖDENEKLERİNİ VERMEK ZORUNDALAR"

Trump, devamında "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.

NATO ÖDENEĞİ

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin ittifaka maddi katkıda bulunmaları ve gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcama şartını yerine getirmeleri gerekiyor.