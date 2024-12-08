Trump: ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebilirim
47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin ödeneklerini ödememesi durumunda ittifaktan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini söyledi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve ocak ayında resmen görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.
Bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayında konuşan Trump, NATO üyesi olan diğer ülkelerin ödeneklerini ödemeleri gerektiğini dile getirdi.
"ÖDENEKLERİNİ VERMEK ZORUNDALAR"
Trump, devamında "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.
NATO ÖDENEĞİ
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin ittifaka maddi katkıda bulunmaları ve gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcama şartını yerine getirmeleri gerekiyor.