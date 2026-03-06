Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni liderin kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Axios'a konuşan Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesi sürecine bizzat dahil olması gerektiğini söyledi.

Trump, İran'da en güçlü halef adayının Mücteba Hamaney olduğunu belirterek bu ihtimali kabul edilemez olarak nitelendirdi. Trump, Mücteba Hamaney'in göreve gelmesi halinde mevcut politikaların devam edeceğini savundu.

"ABD'Yİ ZORLAYACAK BİR LİDER İSTEMİYORUM"

Trump açıklamasında, " İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAMANEY'İN OĞLU HAFİF SİKLET"

ABD lideri, Mücteba Hamaney hakkında sert ifadeler kullanarak "Hamaney'in oğlu hafif siklet. Vakitlerini boşa harcıyorlar" dedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın devam ettiği ve Tahran'da yeni liderlik tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Uzmanlar, İran'da liderlik sürecine yönelik bu tür açıklamaların bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.