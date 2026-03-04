Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da İran ile yaşanan savaş sürerken Latin Amerika liderleriyle kritik bir zirve gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, bu hafta sonu Florida'nın Miami kentinde 11 ülkenin devlet başkanını ağırlayacak.
- ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Miami'de Batı Yarımküre'den 11 ülkenin devlet başkanlarını ağırlayacak.
- Zirveye Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay ve Trinidad ve Tobago liderleri katılacak.
- Zirvede suç çeteleriyle mücadele, yasa dışı göç ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaşanan savaşın gölgesinde bu hafta sonu Florida eyaletinin Miami kentinde Latin Amerika liderleriyle bir zirve düzenleyeceği açıklandı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın Cumartesi günü Batı Yarımküre'den 11 ülkenin devlet başkanını Miami'de ağırlayacağını duyurdu.
Leavitt, "Bu hafta sonu Başkan'ın Cumartesi günü Florida'nın Miami kentinde Batı Yarımküre'deki 11 ülkenin devlet başkanlarını ağırlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
ZİRVEYE DAVET EDİLEN ÜLKELER
Açıklamaya göre zirveye Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay ve Trinidad ve Tobago liderlerinin katılması bekleniyor. Ayrıca bazı diğer ülkelerin temsilcilerinin de toplantıya dahil olabileceği belirtiliyor.
Davet edilen liderler arasında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin olması dikkat çekti. İki isim de Trump'a verdikleri destekle bilinen isimler arasında yer alıyor.
GÜNDEMDE GÖÇ VE SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR
Miami'de gerçekleştirilecek zirvede özellikle suç çeteleriyle mücadele, yasa dışı göç ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Toplantının ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir diplomatik temas olması bekleniyor.