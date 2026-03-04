Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaşanan savaşın gölgesinde bu hafta sonu Florida eyaletinin Miami kentinde Latin Amerika liderleriyle bir zirve düzenleyeceği açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın Cumartesi günü Batı Yarımküre'den 11 ülkenin devlet başkanını Miami'de ağırlayacağını duyurdu.

Leavitt, "Bu hafta sonu Başkan'ın Cumartesi günü Florida'nın Miami kentinde Batı Yarımküre'deki 11 ülkenin devlet başkanlarını ağırlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE DAVET EDİLEN ÜLKELER

Açıklamaya göre zirveye Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay ve Trinidad ve Tobago liderlerinin katılması bekleniyor. Ayrıca bazı diğer ülkelerin temsilcilerinin de toplantıya dahil olabileceği belirtiliyor.

Davet edilen liderler arasında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin olması dikkat çekti. İki isim de Trump'a verdikleri destekle bilinen isimler arasında yer alıyor.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

GÜNDEMDE GÖÇ VE SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

Miami'de gerçekleştirilecek zirvede özellikle suç çeteleriyle mücadele, yasa dışı göç ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Toplantının ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir diplomatik temas olması bekleniyor.