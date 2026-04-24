Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi üç hafta uzatıldı

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Ateşkesin süresi 26 Nisan'da doluyordu.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, iki ülke yetkililerinin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te yaptıkları görüşme sonrası ateşkesin uzatılması kararı alındığını söyledi.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtti.

Trump, "ABD, Lübnan'ın Hizbullah'tan korunmasına yardımcı olmak için Lübnan ile birlikte çalışacak" dedi.

Oval Ofis'deki görüşme için "tarihi" ifadesini kullanan ve görüşmenin parçası olmanın "büyük bir onur" olduğunu belirten Trump, önümüzdeki haftalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Trump daha sonra Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaparken yanında, Vance ve Rubio'nun yanı sıra ABD'nin Lübnan ve İsrail büyükelçileri ile bu ülkelerin Washington büyükelçileri de yer aldı.

Aoun ve Netanyahu'yla ilgili olarak, "Düşünmeleri gereken bir Hizbullah meselesi var" diyen Trump, "Lübnan'daki işleri yoluna koymak için" iki liderlerle birlikte çalışacağını söyledi.

Trump, "Bunu İran'da yaptıklarımızla eş zamanlı olarak çözmenin harika bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

Daha BBC'nin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik tehditleriyle ilgili olarak "Ne yapıyorsam çok iyi işe yarıyor gibi görünüyor" demiş, gazetecilere yaptığı açıklamada ise hem "savaşı tamamen sona erdirmek için hiçbir baskı altında olmadığını ve İran'la en iyi anlaşmayı yapmak istediğini" söylemişti.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta uzatılmasını "büyük, tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Vance, "Tabii ki bu, Başkan'ın doğrudan müdahalesi olmadan gerçekleşmezdi" dedi.

Büyükelçiler Trump'ı övdü

Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, müzakerelerdeki rolü nedeniyle Trump'ı övdü.

Yechiel Leiter, "Sayın Başkan, sizin liderliğiniz altında İran o kadar zayıflatıldı ki, Hizbullah'ı zayıflatma ve Lübnan'ı onların işgalinden kurtarma ihtimali artık gerçek" dedi.

Leiter ayrıca İsrail ve Lübnan'ın, Lübnan'ı, "Hizbullah denen bu habis etkiden" kurtarma hedefinde birleştiğini söyledi.

Mike Huckabee ise Hizbullah'ı "bir mahallede herkesin penceresine taş atan bir çocuğa" benzetti.

Huckabee, "Bu çocuk durdurulabildiğinde, Lübnan ve İsrail gibi diğer komşular barış içinde yaşayabilir" dedi.

Hizbullah, İsrail'le görüşmelere karşı çıkmıştı

İsrail ve Lübnan yetkilileri, ay başında Beyaz Saray'da müzakerelere başlamıştı.

Bu, İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk doğrudan görüşmelerdi.

Hizbullah, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri işgal etmeye devam etmesi Washington'da görüşmeler yapılmasına karşı çıkmıştı.

Görüşmeler başlamadan kısa süre önce Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yeni roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.

ABD, İsrail ve Lübnan'da birçok kesim uzun zamandır, Lübnan'da hem silahlı bir örgüt hem de ülkenin önde gelen siyasi partilerinden biri olan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta BBC'ye konuşan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vefik Safa, örgütün asla silah bırakmayacağını söylemişti.

Safa, "Hiç kimse Hizbullah'ı silahsızlandıramaz" demişti.