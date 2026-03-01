Haberler

Trump; İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İran'daki son durumu ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın; İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri İran'daki son durumu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile İran'daki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

