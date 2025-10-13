Trump, İsrail Meclisi'nde! Deftere "Bu yeni bir başlangıç" notunu düştü
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Mısır zirvesi öncesinde ziyaret ettiği İsrail'de Meclis'i ziyaret etti. Burada konuşma yapacak olan Trump, Meclis defterine "Çok güzel bir gün, büyük onur. Bu yeni bir başlangıç" ifadelerini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi.
İSRAİL MECLİSİ'NE ULAŞTI
Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.
"BU YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" mesajını yazarak imzaladı.
MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİNE KATILACAK
Burada İsrail Meclisi'ne seslenecek olan ABD Başkanı Donald Trump daha sonra ise Gazze zirvesine katılmak için Mısır'a hareket edecek.
Kaynak: AA / Dünya