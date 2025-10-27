Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya'ya gitti. Trump, başkanlık uçağı Air Force One'ın Katar'da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.

"TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"

Trump, ABD ve Katar arasındaki güvenlik görüşmeleri ile bölgede görev yapması beklenen barış gücüne ilişkin konuştu. ABD Başkanı, "Evet, bunun hakkında konuştuk. Geniş bir bölgeyi kapsıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD'nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye'de bu sürece dahil. Endonezya'da, Ürdün de, Mısır da Bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dahil" açıklamasını yaptı.

"BARIŞ GÜCÜNÜN LİDERLERİ SEÇİLİYOR"

Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu'da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU KENDİLERİNİN KARAR VERECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, istikrar gücünde kimlerin olacağına sadece kendilerinin karar vereceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise , "Türk askeri Gazze'ye gidecek mi?" sorusuna, "Değerlendirmeler sürüyor... Savunma Bakanı muhataplarıyla görüşecek" yanıtını verdi.