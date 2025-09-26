Haberler

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi. Trump, "Netanyahu ile konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin " İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını ifade etti.

"BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.