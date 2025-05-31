Trump, İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşmasına Yakın Olunduğunu Açıkladı

Trump, İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşmasına Yakın Olunduğunu Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını belirtti ve sonuçların bugün veya yarın açıklanacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Elon Musk'a veda töreninde Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili açıklama yaptı. İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşması hakkında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran ile nükleer anlaşmanın 'çok uzak olmayan bir gelecekte' gerçekleşebileceği kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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