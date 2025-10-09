Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de sağlanan ateşkese değinen Trump, NATO üyesi İspanya'yı ise sert sözlerle hedef aldı.

TRUMP: İSPANYA BELKİ DE NATO'DAN ATILMALI

Trump, İspanya'nın savunma bütçesini artırmamasını eleştirdi. Trump, "Savunma bütçesini artırmayan İspanya, belki de NATO'dan atılmalı." ifadelerini kullandı.

İSPANYA, İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU UYGULAYACAK

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten 178'e karşı 169 oyla onay almıştı.

İSPANYA, İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır süren soykırımından bu yana İsrail ile silah ticareti yapmadığını uzun süredir savunsa da bazı sivil toplum kuruluşları, tarih ve kontratlarla bunun tersi olduğunu ileri sürüp, hükümete baskı yapmıştı. Hükümet, gerek iç baskılar gerekse İsrail ile yaşadığı diplomatik krizden ötürü 9 Eylül'de İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı almıştı.

İSRAİLLİ ŞİRKETLE OLAN SÖZLEŞME FESHEDİLMİŞTİ

İspanya hükümeti, geçtiğimiz hafta Gazze'deki soykırıma karşı acil önlemler içeren ve Filistin halkına destek için 23 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda aldığı İsrail'e yaptırım kararlarını uygulamaya başlamıştı. İspanya devlet televizyonu RTVE, İçişleri Bakanlığının jandarma için İsrail mermisi satın alma sözleşmelerinin "yerine getirilmesinin imkansız olması nedeniyle" feshedilmesi sürecine başladığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı kaynak ve belgelerine dayandırılarak verilen haberde, İspanya'da Guardian Homeland Security S.A. tarafından temsil edilen İsrailli IMI Systems LTD şirketinden 6,6 milyon avro değerinde 9x19 milimetre mermi satın alımının feshedilmesine ilişkin belgelerin imzalandığı bildirilmişti. Verilen bilgilerde, bunun, İçişleri Bakanlığının İsrailli şirketlerle bağlantılı yürürlükte olan ve feshedilen son sözleşme olduğu kaydedilmişti.

İSPANYA, FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMIŞTI

İsrail, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Mayıs 2024'ten bu yana bu ülkede büyükelçi düzeyinde temsil edilmiyor.