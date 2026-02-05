Haberler

Trump: İran bizimle müzakere ediyor çünkü saldırmamızı istemiyorlar

Trump: İran bizimle müzakere ediyor çünkü saldırmamızı istemiyorlar
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde bulunmasının sebebini, saldırı korkusuna bağladı. Washington'da düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda Amerikan ordusunun güçlendirilmesi ve dış politikadaki askeri hamlelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile saldırı korkusu nedeniyle müzakere ettiğini savunarak, "Onlar bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Trump, Amerikan ordusunu güçlendirme çalışmalarına değinerek, dış politikadaki son askeri hamlelerinden örnekler verdi. Amerikan ordusunun kapasitesini artırdıklarını ifade eden Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri operasyonlara atıfta bulundu.

İran ile yürütülen süreç hakkında da konuşan Trump, Tahran yönetiminin kendileriyle müzakere ettiğini kaydederek, "Onlar, bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
