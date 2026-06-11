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Trump: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim

Trump: İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin onaylanma aşamasına gelmesi nedeniyle planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini duyurdu. Anlaşmanın imza töreninin kısa sürede duyurulacağını belirten Trump, deniz ablukasının süreceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın 'onaylanma' aşamasına geldiğini belirterek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını kaydeden Trump, "Anlaşma imza töreninin zaman ve yeri kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası yürürlükte kalmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGamze Uysal:

keşke bu karar hayvanlara zarar vermeyecek şekilde olsa da diye düşünüyorum savaştan en çok masum hayvanlar ölüyo ne yazık ki

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Haber YorumlarıNuray Hacibekir:

bu kadarı da haksız ya bir taraftan abluka diğer taraftan barış söylüyorlar adalet nerede burada

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Haber YorumlarıVolkan Hayat:

vay be bu da neler oluyo ya bi savaş çıkacak sandık ama saldırıları iptal ettiler demek anlaşmaya varıyorlar herhalde çocuklar için iyi oldu bu karar yani savaş olursa ne olur biliyo musunuz gençler için başlayabilir bu işler umarım bu anlaşma tutup kalıcı bi barış getirir ama bakalım neler olacak

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