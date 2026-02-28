Haberler

Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum

Güncelleme:
İran dini lideri Hamaney'in ölüp ölmediği konusunda muamma sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan kafaları iyice karıştıracak açıklama geldi. Trump, "İran'ın yeni liderliği ve yeni lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Bence Hamaney'in öldüğü doğru" dedi.

Dünya, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülüp öldürülmediğine kilitlendi. İsrail ve İran da birbirini yalanlarken bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump, "İran'ın yeni liderini biliyorum. İran'ın yeni liderliği ve yeni lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz var. (İranlı liderlerin öldürülmesi) Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı. Bence Hamaney'in öldüğü doğru" dedi.

"SALDIRILAR UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi. Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar'a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

"BU SALDIRIYI ATLATMALARI BİRKAÇ YILLARINI ALACAK"

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı. Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi. İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

bilirsin tabi herşey sizin planınız süriyede olduğu gibi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

ey cemaati Müslim merhumu nasıl bilirdiniz amaneyin ruhuna el Fatiha!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu savaş uzarsa ABD artık ortadoğuda yok.Hele Hamaney öldüyse Irakta hiç yok.Orada Sistani ve Mukteda El Sadr var.İran denizden BAE ye çıkarma yapsın.Hürmüz boğazını tamamen kontrol etsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

