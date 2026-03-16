Haberler

Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD saldırısında yaralandıktan sonra gizlice Rusya'ya götürüldüğü iddiasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN MÜCTEBA HAMANEY AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ile ilgili iddiaları peş peşe yaptı. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Trump, geçen hafta Rus askeri uçağıyla tedavi için Moskova'ya götürülüp ameliyat edildiği öne sürülen Trump ile ilgili, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları olmasaydı bir nükleer savaşın patlak vereceğini ve bunun 3. Dünya Savaşı'na evrileceğini iddia ederek, harekatı bir tercih değil, zorunluluk olarak nitelendirdi. Trump, "Bu öyle bir savaştı ki sonunda geriye hiçbir şey kalmazdı," diyerek ABD'nin harekete geçerek "harika bir iş" çıkardığını savundu.

Nükleer silaha sahip bir İran'ı destekleyen herkesin "akli bir sorunu" olduğu konusunda uyarıda bulunan Trump, Tahran'ın bu tür silahları sadece İsrail'i değil, tüm Orta Doğu'yu yok etmek için derhal kullanacağını iddia etti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

