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Trump: Amacımız İran'daki uranyuma sahip olmak değil, yok etmek

Trump: Amacımız İran'daki uranyuma sahip olmak değil, yok etmek
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ABD Başkanı Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma el koyup yok edeceklerini, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin, "Ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran'a kadar 'tamamen açılacağını' söyleyerek, "Hürmüz Boğazı'nda gemiler güzel hareket etmeye başladı. Boğaz ücretsiz şekilde açık kalacak. Petrol akışı yeniden başlıyor ve fiyatlar hızla düşüyor. Borsa ise hızla yükseliyor. Çok güzel şeyler oluyor ve daha da önemlisi İran'ın nükleer silahı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, zenginleştirilmiş uranyum konusunda Trump, acelelerinin olmadığını bildirdi. Mutabakatın detaylarını açıklamadan önce resmi bir çerçeve oluşturmak istediğini kaydeden Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar ve bunun benim istediğim şeyin yaklaşık yüzde 99,9'unu karşıladığını söyleyebilirim çünkü bunun olmasına izin veremezdik" diye konuştu.

Trump, mutabakatın 'eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) aksine çok önemli bir belge' olduğunu öne sürerek, "O, nükleer silaha giden bir yoldu. Benimki ise nükleer silaha karşı bir duvar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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