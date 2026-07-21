Haberler

Trump: İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız

Trump: İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde İran'ın Kazma Dağı bölgesine güçlü bir saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, İran'la işlerinin bitmediğini ve anlamlı görüşmeye hazır olana kadar müzakereye niyetleri olmadığını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarına Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını belirterek, " İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız. İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz. İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın 'hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde, ciddi şekilde' gücünü kırdıklarını, İran'a verdikleri zararı 'İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini' söyledi.

Lübnan ile ABD ilişkilerine de değinen Trump, "Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz" diye konuştu.

Trump, Hizbullah ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna, 'Cumhurbaşkanı Avn'ın böyle bir şey istemesi durumunda bunu yapabileceği' yanıtını verdi. Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

İki ülkeye füzeler aynı anda yağdı, misilleme gecikmedi
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Bahçede çalışırken, gafil avlandı! Resmen ölümden dönmüş
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi

Bakın şu hadsizlere! Polislerimize saldırmaya kalktılar
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti