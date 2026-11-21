Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları ise kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları kabul etmeye yanaşmadığını belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama benim kabul edebileceğim bir anlaşma yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün ABD basınına verdiği bir telefon röportajında ise İran'a yönelik bir sonraki adımlarına ilişkin yeni yıla kadar herhangi bir karar vermeyeceğini dile getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı