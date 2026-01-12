Trump'ın tehdidi sonrası İran: 'Hem müzakereye hem savaşa hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestocuların öldürülmesinin ardından askeri harekat tehdidinde bulunduktan sonra Tahran yönetiminin kendisiyle müzakere etmek istediğini söyledi.

Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın kendisiyle temasa geçtiğini ve bir görüşme ayarlandığını ancak ABD'nin bu görüşme öncesi "harekete geçmek zorunda kalabileceğini" belirtti.

Trump, "Çok güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi ancak ayrıntı vermedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ciddi ve gerçek müzakerelere" hazır olduklarını doğruladı.

İran'daki yabancı ülke büyükelçileriyle yaptığı görüşmede konuşan Arakçi, "Savaş aramıyoruz ancak savaşa hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Arakçi ile Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Whittaker arasındaki "iletişim kanalının" "açık" olduğunu ve "ihtiyaç duyulduğunda mesaj alışverişi yapıldığını" kaydetti.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump'a İran'a askeri saldırı seçeneklerinin sunulduğunu söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililer ise İran'la ilgili olarak Trump'ın önündeki diğer seçeneklerin hükümet karşıtı çevrim içi kaynakların güçlendirilmesi, İran ordusuna karşı siber silahlar düzenlenmesi veya daha fazla yaptırım uygulanması olabileceğini belirtti.

İran, ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde açıklıyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin saldırması halinde hem İsrail'in hem de ABD'nin bölgedeki askeri ve denizcilik merkezlerinin meşru hedef haline geleceğini söyledi.

'Yaşananların sorumlusu ABD ve İsrail'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan huzursuzluklardan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Mesud Pezeşkiyan, iki ülke için, "İran içinde ve dışında bazı kişileri eğittiler. Dışarıdan teröristleri ülkeye soktular. Camileri ateşe verdiler" dedi.

Ancak Pezeşkiyan iddialarına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

BBC Farsça Servisi ve BBC Verify tarafından doğrulanan görüntüler ise İran güvenlik güçlerinin çeşitli bölgelerde protestocu kalabalıklara ateş açtığını gösteriyor.

Bu bölgeler arasında Tahran, batıdaki Kirmanşah eyaleti ve güneydeki Buşehr bölgesi de bulunuyor.

İran'da internete erişim neredeyse tamamen kısıtlanmış durumda. BBC Farsça Servisi'ne konuşan bir uzman, kesintinin 2022'deki Mahsa Amini protestolarından daha ağır olduğuna işaret etti.

İran'ın son şahının ABD'de sürgünde yaşayan oğlu Rıza Pehlevi ise 11 Ocak'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda göstericilere seslendi.

Protestocuların bir kısmı Pehlevi'nin geri dönmesini talep ediyor.

Rıza Pehlevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestocuların "tarifsiz cesaretinizi dikkatle izlediğini" söyledi.

Pehlevi, "Dünyanın dört yanındaki yurttaşlarınız gururla sizin sesinizi haykırıyor. Biliyorum ki yakında yanınızda olacağım" dedi.

Pehlevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin "ciddi bir paralı asker kıtlığı" yaşadığını ve "birçok silahlı ve güvenlik görevlisinin iş yerlerini terk ettiğini ya da protestoları bastırmaya yönelik emirlere uymadığını" iddia etti.

BBC bu iddiaları doğrulayamadı.

Pehlevi, hem halkı protestoları sürdürme çağrısı da yapıyor.

İngiltere'de hafta sonunda İran'ın Londra Büyükelçiliği önündeki protestoda, İran bayrağı bir süre indirildi. Ön cepheye tırmanan bir protestocu, yerine Şah döneminde kullanılan bayrağı gösterdi.

İran devlet medyasına göre, yaşanan olayların ardından İran'daki İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.