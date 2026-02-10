Haberler

Trump: Görüşmeden sonuç çıkmazsa ikinci uçak gemisi yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü açıkladı. Görüşmelerin nükleer programı kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşmeden sonuç çıkmazsa Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü bildirdi. Trump, "Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir" ifadesini kullandı.

Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu belirten Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Trump, İran'ın geçen sefer ABD'nin bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını fakat kendilerinin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını kaydetti. Bu seferki görüşmelerin farklı olduğunu söyleyen Trump, "İran'la yapılacak bir anlaşma nükleer programı kapsayacak. Anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
