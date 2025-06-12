Trump: 'İran ile çatışma istemiyorum'

Trump: 'İran ile çatışma istemiyorum'
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran ile anlaşma yapmak istediğini belirtti ve çatışma istemediğini vurguladı. Trump, nükleer silah edinme konusunda İran'ın dostane bir tutum sergilemesini beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la çatışma istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail- İran gerilimine dair değerlendirmede bulundu. Trump, "İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Çatışma istemiyorum. Yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum ancak nükleer silah sahibi olamazlar. Daha dostane bir davranış bekliyoruz. İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu umarım bu yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, Rusya ile Ukrayna'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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