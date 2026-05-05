ABD Başkanı Trump, "İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, İran gündemini değerlendirdi. Şu anda küçük çaplı bir çatışmanın içinde olduklarını söyleyen Trump, "Ben buna 'çatışma' diyorum. İran'ın kazanmak için hiç şansı yok. Bu Tahran yönetimi tarafından da biliniyor" diye konuştu.

Trump, İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, onlarca başka hava ile deniz aracını vurduklarını ve çok sayıda askeri tesisi hedef aldıklarını bildirdi. İran'ın elindeki savaş kabiliyetinin çok yetersiz bir seviyede olduğunu öne süren Trump, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor. İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol satışı yapamadığı için finansal sistemlerinin çökmeye yakın olduğunu kaydederek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini, yoksa sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın tehlikeye gireceğini dile getirdi. Trump, "Eğer İran, nükleer silaha sahip olsaydı bugün belki de burada olamazdık. İran kısa süre önce nükleer silaha sahip olabilmek için, şimdi ise hayatta kalmak için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

