Haberler

Trump: İran bizimle anlaşmak istiyor

Trump: İran bizimle anlaşmak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'ın mevcut durumunu değerlendirerek, Tahran'ın Amerika ile anlaşmak istediğini ve bunun en doğru adım olacağını ifade etti. Trump, İran'ın askeri gücünün zayıf olduğunu ve nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, İran gündemini değerlendirdi. Şu anda küçük çaplı bir çatışmanın içinde olduklarını söyleyen Trump, "Ben buna 'çatışma' diyorum. İran'ın kazanmak için hiç şansı yok. Bu Tahran yönetimi tarafından da biliniyor" diye konuştu.

Trump, İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, onlarca başka hava ile deniz aracını vurduklarını ve çok sayıda askeri tesisi hedef aldıklarını bildirdi. İran'ın elindeki savaş kabiliyetinin çok yetersiz bir seviyede olduğunu öne süren Trump, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor. İran bizimle anlaşmak istiyor ve bu Tahran için en doğru adım olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol satışı yapamadığı için finansal sistemlerinin çökmeye yakın olduğunu kaydederek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini, yoksa sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın tehlikeye gireceğini dile getirdi. Trump, "Eğer İran, nükleer silaha sahip olsaydı bugün belki de burada olamazdık. İran kısa süre önce nükleer silaha sahip olabilmek için, şimdi ise hayatta kalmak için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı