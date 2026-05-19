Trump, İran'a Saldırıyı Erteledi: 'Kabul Edilebilir Anlaşma Olmazsa Hazır Olun'

ABD Başkanı Donald Trump, yarın için planlanan İran'a askeri saldırının, Katar, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin talebi üzerine ertelendiğini duyurdu. Trump, bölge ülkelerinin nükleer anlaşma umuduyla saldırının durdurulmasını istediğini belirtirken, anlaşma sağlanamazsa geniş çaplı bir operasyon için hazır olunması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yarın için planlanan askeri saldırı ertelendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İran'a saldırının durdurulmasını istediğini kaydetti. Bölge ülkelerinin liderlerinin 'İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı' bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede bugün yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini belirtti. Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
