Haberler

Trump: İran gemileri ablukaya yaklaşırsa imha edilecek

Trump: İran gemileri ablukaya yaklaşırsa imha edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, ablukaya yaklaşan herhangi bir İran gemisinin imha edileceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, "İran gemilerinden herhangi biri ablukaya yaklaşırsa imha edilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran donanmasının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'a ait 158 geminin 'deniz dibinde yattığını' savunan Trump, vurulmayan unsurların ise 'hızlı saldırı gemileri' diye adlandırılan tekneler olduğunu, bunları o dönemde bir tehdit olarak görmediklerini belirtti. Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemi kullanılarak derhal imha edileceklerdir. Bu hızlı ve acımasız bir işlemdir. Okyanus veya deniz yoluyla ABD'ye gelen uyuşturucuların yüzde 98,2'si durdurulmuştur!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

