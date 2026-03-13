Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 14. güne girilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü açıkladı. Olayın düşman ya da dost ateşinden kaynaklanmadığı belirtilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak hava sahasında düştü.
- Kaza 'düşman ateşi' veya 'dost ateşi' sonucu meydana gelmedi.
- 1 Mart'ta ABD'ye ait 3 F-15E savaş uçağı Kuveyt'te düştü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 14. güne girilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ABD'YE AİT YAKIT İKMAL UÇAĞI IRAK'TA DÜŞTÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı belirtilerek, "Olay, Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiş olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, ikincisi ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır." ifadelerine yer verildi.
"DÜŞMAN ATEŞİ VEYA DOST ATEŞİ KAYNAKLI DEĞİL"
Olayın detayları ve düşen uçaktaki personel sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, kazanın "düşman ateşi" veya "dost ateşi" sonucu meydana gelmediği ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü aktarıldı.
KUVEYT "YANLIŞLIKLA" 3 ABD F-15'İNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 F-15E Strike Eagle savaş uçağı, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüş, ABD'li pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başarmıştı. Olayın ardından, uçakların Kuveyt'e ait bir savaş uçağı tarafından "yanlışlıkla" açılan "dost ateşi" donucunda düşürüldüğü bildirilmişti.