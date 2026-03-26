ABD Başkanı Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak korktuğunu belirtti. Trump, askeri operasyon terimini kullanarak, İran'ın nükleer silahlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama bunu açıklamaktan korkuyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuştu. İranlıların anlaşma yapmak istediğini öne süren Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, 'savaş' yerine 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, 'askeri yıkım' denir. Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini iddia eden Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
