ABD Başkanı Trump: İran Anlaşma İstiyor, Askeri Seçenekler Masada

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya seyahat eden askeri unsurların yanı sıra İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada Orta Doğu'ya sevk edilen askeri unsurlar bölgeye yaklaşırken Tahran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, ABD merkezli Axios'a verdiği röportajda, Orta Doğu'ya "büyük bir armada (çok sayıda savaş gemisinden oluşan büyük donanma)" gönderdiklerini belirterek, " İran'ın yanında büyük bir armadamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı. Trump, ulusal güvenlik ekibinin sunduğu askeri seçeneklere ilişkin detay vermekten kaçındı.

Öte yandan "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Defalarca aradılar, konuşmak istiyorlar" diyen Trump, Washington'un da diplomasi seçeneğine açık olduğunu vurguladı.

ABD basınına konuşan ABD'li yetkililere göre olası bir anlaşmada Washington, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını, uzun menzilli füze stoklarına sınırlama getirilmesini, İran'ın bölgedeki vekil güçlerine verdiği desteği sonlandırmasını ve İran'da bağımsız uranyum zenginleştirmenin yasaklanmasını talep ediyor.

ABD ordusu bölgedeki askeri varlığını artırdı

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki üç savaş gemisi dün itibariyle Orta Doğu'ya ulaşarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. Ayrıca bölgeye ek F-15 ve F-35 savaş uçakları, yakıt ikmal tankerleri ve hava savunma sistemleri sevk edildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, hafta sonu İsrail'i ziyaret ederek İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmüştü. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılı resmi açıklama olmasa da batı medyasında olası bir İran saldırısına karşı askeri koordinasyon ve ortak savunma seçeneklerinin ele alındığı yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
