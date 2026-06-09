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Trump: İran helikopterimizi düşürdü, karşılık vermemiz gerekiyor

Trump: İran helikopterimizi düşürdü, karşılık vermemiz gerekiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin mutlaka karşılık vermesi gerektiğini açıkladı. Olay Hürmüz Boğazı'nda yaşandı, pilotlar yaralanmadı.

Abd Başkanı Donald Trump bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "mutlaka" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Trump açıklamayı 9 Haziran'da yaptı, olayın "dün gece" yaşandığını duyurdu.

Mesajında, İran'ın " Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğünü" öğrendiğini söyledi.

Pilotların yaralanmadığını belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya mutlaka karşılık vermesi gerekiyor" dedi.

Haber gelişiyor

BBC
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
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