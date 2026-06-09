Trump: İran helikopterimizi düşürdü, karşılık vermemiz gerekiyor

Abd Başkanı Donald Trump bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "mutlaka" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Trump açıklamayı 9 Haziran'da yaptı, olayın "dün gece" yaşandığını duyurdu.

Mesajında, İran'ın " Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğünü" öğrendiğini söyledi.

Pilotların yaralanmadığını belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya mutlaka karşılık vermesi gerekiyor" dedi.

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