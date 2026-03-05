Haberler

Trump: Eğer biz ilk adımı atmasaydık, İran İsrail'e saldıracaktı

Trump: Eğer biz ilk adımı atmasaydık, İran İsrail'e saldıracaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların gerekliliğini vurgulayarak, aksi takdirde İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini ifade etti. İran'ın bölgedeki istikrarsızlığa sebep olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirmeleriyle ilgili, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi. İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu öne süren Trump, "İran rejimi Amerikan çıkarlarına aykırı bir yapı" ifadesini kullandı.

Trump, İran'dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarına ilişkin, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı. İran'a karşı bu saldırıları gerçekleştirmeseydik, rejim iki hafta içinde nükleer silah elde ederdi. İran'a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar. İran'la savaşta kötü şeyler oluyor ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını belirten Trump, "Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Beyaz Saray 'İşbirliği yapmayı kabul ettiler' dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi

Beyaz Saray'ın iddiası askeri üssü kullandırmayan lideri fena kızdırdı
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran adres gösterdi: Vurulursa tüm dünyadakiler meşru hedefimiz olur
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama