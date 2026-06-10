Haberler

Trump’tan İran’a Sert Tehdit: ‘Bugün de Darbe Vuracağız’

Trump’tan İran’a Sert Tehdit: ‘Bugün de Darbe Vuracağız’
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldıracaklarını belirterek, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a saldıracaklarını belirterek, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki bir imza töreninin ardından basın mensuplarının İran ile ilgili sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın ABD'ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini söyledi. Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım bunu yapmaya hakkımız var. Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER VE GÜÇLÜ BİR KİŞİ

İsrailli bir muhabirin, İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisinin altını çizdi. Trump, "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi harika bir lider ve çok güçlü bir kişi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti