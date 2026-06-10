Trump’tan İran’a Sert Tehdit: ‘Bugün de Darbe Vuracağız’

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a saldıracaklarını belirterek, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki bir imza töreninin ardından basın mensuplarının İran ile ilgili sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın ABD'ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini söyledi. Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım bunu yapmaya hakkımız var. Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER VE GÜÇLÜ BİR KİŞİ

İsrailli bir muhabirin, İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisinin altını çizdi. Trump, "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi harika bir lider ve çok güçlü bir kişi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı