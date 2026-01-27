Haberler

Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi ihtimali için "Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir" açıklamasını yaptı. Trump, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceği tehdidinde de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi ihtimaline tepki gösterdi.

YARDIMLARI KESME TEHDİDİ

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceği tehdidinde de bulunarak, "Irak'ı yeniden büyük yapalım." vurgusunu yaptı.

MECLİS'İN EN BÜYÜK GRUBU, MALİKİ'Yİ BAŞBAKAN ADAYI GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Irak Meclisi'nde bugün düzenlenmesi beklenen Cumhurbaşkanı seçim oturumu yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenmişti

Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyeleri yürütmüştü.

Öte yandan Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti

Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı