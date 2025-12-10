Görüntüler Beyaz Saray'dan! 123 yıllık bina moloz yığınına döndü

Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine başlatılan büyük balo salonu projesi hız kesmeden ilerliyor. İnşaat için 300 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, çalışmalar kapsamında Doğu Kanadı ile Jacqueline Kennedy Bahçesi tamamen yıkıldı. Paylaşılan görüntülerde, 123 yıllık Doğu Kanadı'nın yerinde artık yalnızca molozların bulunduğu görülüyor.

YENİ SALON 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Trump, hafta sonu yaptığı sosyal medya açıklamasında yeni salonun ilk planlanandan "iki kat daha büyük" olacağını söyledi. Ayrıca yapının mimarisine ilişkin olarak, sütun açıklıklarının "izleme amacıyla genişletildiğini" belirtti.

PROJE MALİYETİ 300 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Projenin başlangıç maliyeti 200 milyon dolar olarak belirlenmişti, ancak süreç içinde bütçe 300 milyon dolara yükseldi. Artan maliyetler eleştirilere neden olurken, Trump harcamaların "vergi parasıyla değil, özel bağışlarla" finanse edileceğini vurguladı.

NET ZAMAN BİTECEĞİ BELİRSİZ

Dev balo salonunun ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir takvim paylaşılmadı. Ancak Trump, çalışmaların "beklenenden daha hızlı ilerlediğini" savunarak projenin planlanandan önce bitirilebileceğini ifade etti.