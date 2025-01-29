Trump'ın Suriye kararı İsrail'de uykuları kaçırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığı iddiası İsrail'i korkuttu.

İSRAİLLİLERE BİLDİRİLDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.

TEL AVİV'DE BÜYÜK ENDİŞE

Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, "Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL'DE SİYASİ VE ASKERİ KAYGI

Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.

"GOLAN TEPELERİ'NDE KALICIYIZ" MESAJI VERİLMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye'deki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.