Trump'ın ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken sözler

ABD Başkanı olduğu dönemde gazeteci Bob Woodward ile bir dizi röportaj gerçekleştiren Donald Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Trump'ın kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak "Onunla iyi anlaşıyorum, benim için iyi gidiyor" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Öte yandan Trump röportajın sonlarına doğru yaptığı bir açıklama da ise kolay insanlarla o kadar iyi anlaşamadığını aktarıyor.

ABD'li gazeteci Bob Woodward, 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayınladı. "The Trump Tapes" (Trump Kayıtları) olarak lanse edilen 8 saatlik ses kaydını ABD medyası ortaya çıkardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ YORUMLARDA BULUNDU

Ses kayıtlarında ve Trump'ın verdiği açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisi de gündeme geldi. CNN'in yayınladığı ses kayıtlarında ve sesli kitaptan parçalarda Trump, Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yorumlarda da bulundu.

"ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

CNN'in aktardığı haberde, röportajlarda Trump, Kim, Putin ve Erdoğan'ı beğendiğini söyledi ve onlarla aynı odadayken en akıllısının kendisi olduğunu söyledi. 2020'nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, "Ben Erdoğan'la iyi anlaşıyorum, benim için iyi gidiyor" dedi.

"KOLAY İNSANLARLA İYİ ANLAŞAMIYORUM"

Sözcü'nün aktardığı habere göre ise Trump aynı dönemde verdiği röportajda, "Çok komik değil mi, ilişkilerimde daha sert insanlarla karşılaştıkça onlarla daha iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bunu bana bir gün açıklarsın, tamam mı? Fakat belki bu kötü bir şey değildir. Kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar da iyi anlaşmıyorumdur" yorumunu yaptı.