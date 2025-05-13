Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Trump, dört gün boyunca Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR

Körfez turunda ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump'un kendisine kahve ikram edildiği anlarda sergilediği garip hareketler görüşmeye damga vurdu.

GÖREVLİYİ ÇAĞIRAMADI

İkram edilen kahveyi içmeyen, fincanı elinde tutarak tepeden içine bakan ve adeti bilmediği için görevliyi çağıramayan Trump'ın çevresinde olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği görüldü.