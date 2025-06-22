Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
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Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
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ABD ordusu, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu. Trump'ın İran'a saldırı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu. ABD'li senatör Bernie Sanders "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok" dedi.

ABD'nin, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı, Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

"BAŞKAN'IN BÖYLE BİR HAKKI YOK"

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde bir miting sırasında Başkan Trump'ın İran'a saldırı kararının "anayasaya son derece aykırı" olduğunu belirtti. Sanders, "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİ DE ELEŞTİRDİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi Partiden birçok Kongre üyesi İran'a saldırı kararını desteklese de eleştirenler de var. Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyetçi Thomas Massie, sosyal medya platformu X'ten İran'a saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson X'ten yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın kararı adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe düşünmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRAT ÜYELERDEN "KONGRE, TRUMP'A YETKİ VERMEDİ" ELEŞTİRİSİ

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partili Yassamin Ansari, X'teki paylaşımında, "Donald Trump, Kongre yetkilendirmesi olmadan ve başka bir sonsuz savaşa sürüklenme riskiyle İran'a karşı yasa dışı olarak askeri eylemde bulundu. Kongre'de Savaş Yetkileri Kararı için oy vermek üzere acil oturum çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtti. Ocasio-Cortez, Trump'ın nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer de X'te yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran'la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, Demokrat Senatör Tim Kaine, 16 Haziran'da ABD'nin, Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

savaşa girdiniz bile siz uyurken..Ortadoğu’da abd üstleri artık güvenli değil

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Artık tazminatı netoşun öder

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Haber YorumlarıSencer:

Türkiye duruşunu göstermeli tüm ABD üstlerini ülkeden çıkarmalı hükümet nerde niye 3 maymunları oynuyor şimdi yaptırım yoksa ne zman olucak yoksa ABD kuklası olmaya devammi edilecek Müslüman ülkelerin kanları yerdeyken

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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Amerikanin parcalanmasini çekirdek çitleyerek seyredecegiz hayirlisyla

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bunların derdi yetki falan değil çünkü bu defalarca yapılmış bir olaydır. Bunların derdi bütçenin açılması ve sonuçları. Bibinin o kadar zengin adamları para basmış ve biz karşılarız demiş de kongrenin haberi yok.

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