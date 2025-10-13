Haberler

Trump'ın iltifattan mest olduğu anlar! Şahbaz Şerif, Nobel'e aday gösterdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump'ın iltifattan mest olduğu anlar! Şahbaz Şerif, Nobel'e aday gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump'a övgüler dizdi. Şerif, "Bu büyük Başkanı bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istiyorum. Sayın başkan sizi selamlıyorum" derken, Trump'ın o anlardaki mimikleri dikkat çekti.

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenen Gazze zirvesi başladı. Liderler Gazze için niyet beyanına imza attıktan sonra konuşmalar başladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TRUMP'A ÖVGÜLER

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kürsüye geldi.

"TRUMP'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Şerif konuşmasında Trump'a övgüler dizdi. Şerif, "Bugün, Başkan Trump'ın öncülük ettiği yoğun çabalar sonucunda barışın sağlandığı, modern tarihin en büyük günüdür. Bu büyük Başkanı bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istiyorum. Sayın Trump aylar boyunca barışı kovaladı, dünyayı daha güvenilir ve daha yaşanabilir kılmak için çaba gösterdi. Sayın başkan sizi selamlıyorum!"

TRUMP İLTİFATLAR KARŞISINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Trump ise iltifattan mest oldu. Şerif'ten iltifatlar alan Trump'ın yüz ifadeleri ve mimikleri kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.