Trump'ın iltifattan mest olduğu anlar! Şahbaz Şerif, Nobel'e aday gösterdi

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenen Gazze zirvesi başladı. Liderler Gazze için niyet beyanına imza attıktan sonra konuşmalar başladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TRUMP'A ÖVGÜLER

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kürsüye geldi.

"TRUMP'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Şerif konuşmasında Trump'a övgüler dizdi. Şerif, "Bugün, Başkan Trump'ın öncülük ettiği yoğun çabalar sonucunda barışın sağlandığı, modern tarihin en büyük günüdür. Bu büyük Başkanı bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istiyorum. Sayın Trump aylar boyunca barışı kovaladı, dünyayı daha güvenilir ve daha yaşanabilir kılmak için çaba gösterdi. Sayın başkan sizi selamlıyorum!"

TRUMP İLTİFATLAR KARŞISINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Trump ise iltifattan mest oldu. Şerif'ten iltifatlar alan Trump'ın yüz ifadeleri ve mimikleri kameraya yansıdı.