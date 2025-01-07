Trump'ın Grönland ısrarına Danimarka'dan tarihi cevap

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğunda dünyaya barış getireceğini söyleyen Donald Trump'ın Amerikan topraklarını genişletme çabaları dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kanada'yı eyalet, Başbakan Justin Trudeau'yu ise vali olarak gören Trump, Danimarka toprağı Grönland'ı satın almak için harekete geçti. Trump'a tarihi cevap, 500 yıllık armasını değiştiren Danimarka'dan geldi.

TRUMP JR, DANİMARKA'YA GİDİYOR

Grönland'ı satın alma planını aylar öncesinde açıklayan Trump'ın oğlu Trump Jr. Danimarka'ya gidiyor. Donald Trump da bugün Truth Social'da yaptığı paylaşım ile oğlunun "en muhteşem bölgelerden ve turistik yerlerden bazılarını ziyaret etmek üzere" ülkeyi ziyaret edeceğini doğruladı.

Danimarka basını Trump Jr.'ın ülkeye ziyaretinin Trump'ın Grönland'ı topraklarına katma çabalarının ortasında gelmesine dikkat çekti.

Reuters'ın iddialarına göre ise Trump Jr., bir yayın için ülkeye bir günlük ziyaret gerçekleştirecek.

GRÖNLAND'I YENİDEN HARİKA YAPIN

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşım ile Grönland ısrarını bir kez daha dile getirdi. Trump, "Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ve ne zaman ulusumuzun bir parçası olursa insanlar büyük fayda sağlayacak. Onu çok kötü bir dış dünyadan koruyacağız ve el üstünde tutacağız. GRÖNLAND'I YENIDEN HARİKA YAPIN!" dedi.

DANİMARKA'DAN TARİHİ CEVAP

Danimarka ise Trump'ın Grönland ısrarına 500 yıllık armasını değiştirerek cevap verdi. The Guardian'ın haberine göre Danimarka, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı daha belirgin bir şekilde öne çıkaracak şekilde değiştirdi.

Tarihi değişimin Trump'ın adayı satın almak istemesinin yanı sıra Grönland ile Danimarka'nın ilişkilerinin de gerildiği anda yapılması dikkat çekti.

2023'te başa geçen Kral Frederik'in bu adımı, özerk Danimarka topraklarını Danimarka Krallığı içinde tutmak kararlılığında olduğu şeklinde yorumlandı.

Önceki Danimarka kraliyet armasında Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği'nin sembolü olan üç taç bulunuyordu.