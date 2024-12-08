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Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'ye gelip ülkede doğum yapan yabancı ailelerin çocuklarına Amerikan pasaportu almayı sağlayan yasayı iptal edeceğini açıkladı.

ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra atacağı adımlar, hayata geçireceği yenilikler merakını korurken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump'ın ABD'ye gelip doğum yapan ailelerin çocuklarına bundan sonra Amerikan pasaportu verilmeyeceğini söyledi.

TRUMP, "ÇOCUK" YASASINI ÇEKİYOR

Detayları paylaşan NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, "Trump, yabancı ailelerin Amerika'ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami'ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" dedi.

EN ÇOK ÜNLÜLER FAYDALANIYORDU

Söz konusu uygulamadan Türkiye'deki ünlü isimler sıklıkla faydalanıyordu. Ünlüler, ABD'de doğum yapıp çocuklarına Amerikan pasaportu alıyordu.

Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Bu habere en çok ünlüler üzülecek! Trump meşhur yasayı çekiyor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYılmaz Yenilmez:

ananın emina sok pasaportunu çokta lazımdı

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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Bizimki gibi yapsin. Parayla satsin vatandasligi

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Haber YorumlarıJY:

ABD BAŞKANININ O KADAR YETKİSİ YOK. KONGRE VE TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN GEÇMESİ LAZIM.

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