Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'ye gelip ülkede doğum yapan yabancı ailelerin çocuklarına Amerikan pasaportu almayı sağlayan yasayı iptal edeceğini açıkladı.
ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra atacağı adımlar, hayata geçireceği yenilikler merakını korurken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump'ın ABD'ye gelip doğum yapan ailelerin çocuklarına bundan sonra Amerikan pasaportu verilmeyeceğini söyledi.
TRUMP, "ÇOCUK" YASASINI ÇEKİYOR
Detayları paylaşan NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, "Trump, yabancı ailelerin Amerika'ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami'ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" dedi.
EN ÇOK ÜNLÜLER FAYDALANIYORDU
Söz konusu uygulamadan Türkiye'deki ünlü isimler sıklıkla faydalanıyordu. Ünlüler, ABD'de doğum yapıp çocuklarına Amerikan pasaportu alıyordu.