Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor

Güncelleme:
İran'daki protestolarla ilgili, "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir." diyen ABD Başkanı Trump'ın Senatör Lindsey Graham ile verdiği pozda elinde tuttuğu şapka dikkat çekti. Şapkada, "İran'ı yeniden büyük yapalım" yazdığı görüldü.

İran'da döviz kurlarındaki artış ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Protestolar her geçen gün alevlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği İran mesajı dikkat çekti.

TRUMP'IN ELİNDEKİ ŞAPKADA "İRAN" DETAYI

Trump, ABD Senatörü Lindsey Graham ile çekildiği bir fotoğrafta elinde şapka taşıdı. Şapkadaki yazı hemen göze çarptı. Şapkada, "İran'ı yeniden büyük yapalım" yazdığı görüldü.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

